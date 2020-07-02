Перепись миллиардеров. Количество сверхбогатых приближается к 3 000

Количество долларовых миллиардеров в мире за 2019 год выросло на 8,5% или 211 человек - до 2 825. Такие данные приводит агентство Wealth-X в ежегодном отчете Billionaire Census.

Совокупный капитал сверхбогатых людей увеличился на 10,3% за прошлый год и составил $9,4 трлн, сообщает агентство.

Больше всего миллиардеров все еще проживает в США – 788 человек. Из их 86 стали миллиардерами в 2019 году. Наиболее стремительными темпами расчет число богачей в Китае: рост количества на 20% (68 новых миллиардера) до 342 человек за прошлый год.

В пятерку стран, где проживает больше всего миллиардеров входят также Германия (153 человека), Россия (114 человек) и Швейцария (100 человек).

Wealth-X не приводи данные по количеству миллиардеров в Украине.

Агентство прогнозирует, что по результатам 2020 года число миллиардеров и их совокупный капитал уменьшатся из-за пандемии COVID-19 и ухудшения экономической ситуации в мире.

В 2018 году количество срерхбогатых уменьшилось на 5,4%, а их общий капитал сократился на 7%, напоминает WealthX.

28 мая Forbes Украина назвал 100 богатейших украинцев. Их состояние превышает $31 млрд.

В первые 2 месяца 2020 года 25 богатейших людей мира заработали $255 млрд.

Самый богатый человек мира – Джефф Безос – заработал за время пандемии $24 млрд.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное