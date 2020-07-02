Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украина отменила размещение евробондов

Перепись миллиардеров. Количество сверхбогатых приближается к 3 000

Перепись миллиардеров. Количество сверхбогатых приближается к 3 000
02.07.2020, 12:40

В мире проживает 2 825 долларовых миллиардера. За год их состояние увеличилось на 10%

Количество долларовых миллиардеров в мире за 2019 год выросло на 8,5% или 211 человек - до 2 825. Такие данные приводит агентство Wealth-X в ежегодном отчете Billionaire Census.

Совокупный капитал сверхбогатых людей увеличился на 10,3% за прошлый год и составил $9,4 трлн, сообщает агентство.  

Больше всего миллиардеров все еще проживает в США – 788 человек. Из их 86 стали миллиардерами в 2019 году. Наиболее стремительными темпами расчет число богачей в Китае: рост количества на 20% (68 новых миллиардера) до 342 человек за прошлый год.

В пятерку стран, где проживает больше всего миллиардеров входят также Германия (153 человека), Россия (114 человек) и Швейцария (100 человек).

Wealth-X не приводи данные по количеству миллиардеров в Украине.

Агентство прогнозирует, что по результатам 2020 года число миллиардеров и их совокупный капитал уменьшатся из-за пандемии COVID-19 и ухудшения экономической ситуации в мире.

В 2018 году количество срерхбогатых уменьшилось на 5,4%, а их общий капитал сократился на 7%, напоминает WealthX.

  • 28 мая Forbes Украина назвал 100 богатейших украинцев. Их состояние превышает $31 млрд. 
  • В первые 2 месяца 2020 года 25 богатейших людей мира заработали $255 млрд. 
  • Самый богатый человек мира – Джефф Безос – заработал за время пандемии $24 млрд. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Роман Брыль
Напишите нам
миллиардер Wealth-X Billionaire Census
Комментарии
Последние новости
 