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17.10.2018, 12:39

Почти половина населения мира живет в бедности

Почти половина населения мира живет в бедности

По данным Всемирного банка, у 46% жителей планеты в распоряжении не больше $5,50 в день

Почти половина населения мира - 3,4 миллиарда человек - все еще борется за удовлетворение основных потребностей. Об этом свидетельствуют данные доклада Всемирного банка "Бедность и всеобщее процветание, совместное решение проблем ликвидации нищеты".

При этом, отмечает ВБ, сегодня количество людей, живущих в условиях крайней нищеты, ниже чем когда-либо прежде.

В частности, в 1990 году почти 4 из 10 человек жили за чертой крайней бедности или менее, чем на $1,90 в день. В 2015 году эта цифра снизилась до уровня 1 из 10, но темпы сокращения крайней нищеты замедлились. Сейчас в мире более 767 млн человек, живущих на менее чем $1,90 в день.

Кроме того, в 40% самых бедных домохозяйств в 70 из 91 исследуемой страны отмечен рост доходов, причем в половине экономик темпы роста были выше среднего. Между тем 26,2%, или 1,9 млрд человек по всему миру в 2015 году жили менее чем на $3,20 в день, а практически у 46% жителей планеты в распоряжении было не больше $5,50 в день. 

В докладе особо отметили увеличение на 4,7% роста благосостояния 40% беднейших жителей Восточной Азии и Тихоокеанского региона в период между 2010 и 2015 годами. В Южной Азии доля беднейших граждан с 1990 года сократилась на 35% к 2015 году.

Меньше всего бедных людей среди развивающихся государств наблюдалось в странах Европы и Центральной Азии. Между тем, в регионе Африки южнее Сахары в период 1990 по 2015 год было отмечено удвоение численности людей, которые вынуждены жить на сумму от $1,90 до $3,20 в день.

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Теги: исследование, Всемирный банк, бедность
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