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18.10.2018, 11:35

Мошенники продавали кредитные истории через Telegram

Мошенники продавали кредитные истории через Telegram

Киберполиция разоблачила преступную группу, торговавшую личными данными украинцев

Сотрудники Киевского управления Департамента киберполиции и Национальной полиции разоблачили трех киевлян, которые продавали информацию с ограниченным доступом и персональные данные граждан через интернет. Об этом Киберполиция сообщает на официальном сайте.

Среди услуг, которые предоставляли злоумышленники: проверка личности по информационным базам украинских банков, предоставление информации о движении средств по счетам и кредитной истории.

Эту информацию злоумышленники получали из баз данных одного из кредитных союзов и базы Государственной фискальной службы. Доступ к ним обеспечивали сотрудники кредитного союза и ГФС, которые входили в состав преступной группы.

Заказы принимали через закрытый Telegram-канал. Клиенты оплачивали услуги через доверенное лицо. В дальнейшем деньги попадали на подконтрольные участникам группы банковские счета.

Полицейские зафиксировали несколько случаев продажи преступниками информации, которая содержала паспортные данные, номера мобильных телефонов, банковские счета граждан, сведения о родственниках, близких лицах и имуществе.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 УК Украины.

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Теги: Telegram, кредит, киберпреступность, хакер, киберполиция
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