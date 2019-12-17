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"Получил пенсию в США". Министр юстиции опроверг свою отставку

"Получил пенсию в США". Министр юстиции опроверг свою отставку
17.12.2019, 10:01

По словам Дениса Малюськи, вопрос зарплаты не настолько критичен, "как его раскрутили медиа"

Министр юстиции Денис Малюська опроверг слухи о своей отставке и заявил, что нынешняя зарплата его "более или менее устраивает". Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV вечером 16 декабря.

"Не дождутся. Не пишу я заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство государства... Здесь не буду сдерживать себя. Пока не просило, поэтому планов нет", - сказал Малюська, комментируя слухи о его возможной отставке.

Он также добавил, что вопрос заработной платы "не настолько критичен, как его раскрутили в медиа".

"Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до этого времени, то в принципе, прожить можно спокойно и без заработной платы. Существующая заработная плата более или менее уже устраивает, по крайней мере последний месяц я доволен. И я думаю, мои коллеги тоже", - сказал Малюська.

Министр добавил, что недавно получил в США более миллиона гривень пенсии.

"Я получил недавно свою пенсию в США. Мне посчитали больше миллиона гривен. Мне там на год хватит. Но дальше - не знаю, посмотрим", - сказал министр.

До избрания в Верховную Раду и в последствии назначения министром юстиции Малюська работал в Группе Всемирного Банка (США), затем был избран замглавы офиса BRDO.

  • Ранее в одном из интервью Малюська заявил, что если министрам не повысят зарплату, то “надолго его не хватит”. По мнению Малюськи, достаточный оклад - это минимум 80 000 грн. 
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Денис Малюська зарплата министра
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