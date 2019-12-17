"Получил пенсию в США". Министр юстиции опроверг свою отставку

Министр юстиции Денис Малюська опроверг слухи о своей отставке и заявил, что нынешняя зарплата его "более или менее устраивает". Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV вечером 16 декабря.

"Не дождутся. Не пишу я заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство государства... Здесь не буду сдерживать себя. Пока не просило, поэтому планов нет", - сказал Малюська, комментируя слухи о его возможной отставке.

Он также добавил, что вопрос заработной платы "не настолько критичен, как его раскрутили в медиа".

"Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до этого времени, то в принципе, прожить можно спокойно и без заработной платы. Существующая заработная плата более или менее уже устраивает, по крайней мере последний месяц я доволен. И я думаю, мои коллеги тоже", - сказал Малюська.

Министр добавил, что недавно получил в США более миллиона гривень пенсии.

"Я получил недавно свою пенсию в США. Мне посчитали больше миллиона гривен. Мне там на год хватит. Но дальше - не знаю, посмотрим", - сказал министр.

До избрания в Верховную Раду и в последствии назначения министром юстиции Малюська работал в Группе Всемирного Банка (США), затем был избран замглавы офиса BRDO.