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Повышение социальных выплат в районах боевых действий пришлось отложить – Минсоцполитики

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 13:49
Повышение социальных выплат в районах боевых действий пришлось отложить – Минсоцполитики - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство социальной политики отложило запланированное на 1 марта повышение социальных выплат в районах боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба министерства в Facebook.

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"Из-за проведения активных боевых действий в отдельных городах и районах органы социальной защиты физически не имели возможности работать и провести перерасчеты. В этих городах и районах выплата пособий в марте могут производиться в предварительно определенных размерах", – пояснило Минсоцполитики.

Органы социальной защиты населения осуществят соответствующие доначисления задним числом, когда это будет возможно, и перечислят все деньги с 1 марта.

  • С 1 марта 2022 года в Украине выросли размеры социальных выплат для отдельных категорий населения.
  • Минимальный размер выплаты лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, установлен в размере 2100 гривень.
  • Также увеличен с 1700 до 2100 гривень размер ежемесячного пособия на детей до 6-летнего возраста, которые воспитываются в многодетных семьях.
Андрей Водяный
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