Правительство начало авансом выплачивать пенсии за апрель

Кабинет министров решил авансом выплатить пенсии за апрель на территориях, где ведутся активные боевые действия, их финансирование уже началось. Об этом сообщил в обращении в пятницу президент Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Пенсионный фонд перечислил Ощадбанку всю сумму пенсий для Черниговской и Луганской областей. Уже завтра деньги будут у людей на карточках, а Укрпошта будет развозить наличные деньги. Завтра-послезавтра выплата апрельских пенсий продолжится и в других областях Восточной и Центральной Украины. На днях же волна выплат охватит все государство", – рассказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмигаль уточнил, что 25-27 марта авансом будет осуществлено начисление и выплата пенсий в шести областях на общую сумму 8,8 млрд гривень.

В пятницу была профинансирована выплата пенсий в первых двух областях, в субботу авансом средства будут направлены в Сумскую, Херсонскую и Николаевскую области, в воскресенье – в Киевскую.

28 февраля министр финансов Сергей Марченко заявил, что, несмотря на войну, макрофинансовой стабильности и бюджету Украины ничего не угрожает, а все граждане будут получать пенсии, зарплаты и социальные выплаты в срок.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.