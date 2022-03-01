Путин запретил россиянам вывозить за границу более $10 000

Президент России Владимир Путин подписал указ, запретив гражданам государства-агрессора вывозить за границу более $10 000. Раньше их нужно было просто декларировать.

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Указ Путина подписан с целью "обеспечения финансовой устойчивости России".

В понедельник, 28 февраля, Путин заявил о введении финансово-экономических мер, направленных на минимизацию последствий санкций, введенных против России за войну в Украине.

В частности, он запретил резидентам России выводить иностранную валюту на счета вне РФ. Указ Путина также обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки не позднее трех рабочих дней со дня ее зачисления.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер считает, что санкции Запада приведут к краху экономики России. Он заявил, что Москве объявили "тотальную" экономическую и финансовую войну .

На фоне западных санкций курс российского рубля упал с 80 руб./$ до 101 г. уб./$. Центробанк вынужден был повысить ключевую процентную ставку с 9,5% до 20%.

По оценкам JPMorgan, экономика России из-за санкций упадет на 20% во втором квартале.

Андрей Водяный

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