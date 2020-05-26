Работа во время карантина. Социальные работники получат доплаты

Министерство социальной политики утвердило перечень должностей соцработников, которые имеют право на дополнительные к зарплате выплаты в течение карантина и еще 30 дней после него. Об этом сообщила пресс-служба органа.
Доплату в размере до 100% зарплаты могут получить такие работники, оказывающие услуги на дому:
- педагог социальный / специалист по социальной работе,
- специалист по социальной помощи на дому,
- социальный работник,
- социальный работник,
- специалист по физической реабилитации,
- практический психолог/психолог.
Решение о назначении доплат принимает руководитель учреждения сферы соцзащиты. Деньги выплачивают за счет и в пределах расходов местных бюджетов, предусмотренных по соответствующим бюджетным программам.
В Минсоцполитики подчеркивают, что есть и другие нормативно-правовые акты, которые позволяют устанавливать соцработникам дополнительные выплаты. Например, надбавка до 50% должностного оклада за выполнение особо важной работы; еще до 50% - за расширение зоны обслуживания или увеличение объема работ.
Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".