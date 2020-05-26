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Работа во время карантина. Социальные работники получат доплаты

Работа во время карантина. Социальные работники получат доплаты
26.05.2020, 16:26

Соцработники, которые посещают своих клиентов дома, могут претендовать на дополнительные выплаты до 100% зарплаты

Министерство социальной политики утвердило перечень должностей соцработников, которые имеют право на дополнительные к зарплате выплаты в течение карантина и еще 30 дней после него. Об этом сообщила пресс-служба органа.

Доплату в размере до 100% зарплаты могут получить такие работники, оказывающие услуги на дому:

педагог социальный / специалист по социальной работе,

- специалист по социальной помощи на дому,

- социальный работник,

- социальный работник,

- специалист по физической реабилитации,

- практический психолог/психолог.

Решение о назначении доплат принимает руководитель учреждения сферы соцзащиты. Деньги выплачивают за счет и в пределах расходов местных бюджетов, предусмотренных по соответствующим бюджетным программам.

В Минсоцполитики подчеркивают, что есть и другие нормативно-правовые акты, которые позволяют устанавливать соцработникам дополнительные выплаты. Например, надбавка до 50% должностного оклада за выполнение особо важной работы; еще до 50% - за расширение зоны обслуживания или увеличение объема работ.

  • Страховые выплаты пострадавшим на производствах и их семьям в среднем выросли на 380 грн и составили 3658 грн по итогам января-апреля, сообщил пресс-центр Фонда социального страхования Украины.
  • Только каждый десятый украинец ежемесячно получает зарплату более 20 000 грн, сообщили в Госстате.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Ольга Чайка
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Минсоцполитики соцвыплаты карантин
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