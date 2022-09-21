Рада проголосовала за присоединение Фонда социального страхования к Пенсионному фонду
21.09.2022, 15:35
Фото: unsplash.com
Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 21 сентября, приняла законопроект №3663, меняющий систему управления общеобязательным государственным социальным страхованием. За него проголосовали 238 народных депутатов, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.
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Законопроект предусматривает ликвидацию Фонда социального страхования как юридического лица и его присоединение к Пенсионному фонду.
Таким образом, выплатами пособий в связи с временной потерей трудоспособности, несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием теперь будут заниматься Пенсионный фонд и его территориальные органы.
Закон вступает в силу 1 января 2023 года.
- Законопроект был инициирован еще до большой войны. В первом чтении он был принят в ноябре 2021 года.
- В пояснительной записке к проекту утверждается, что ликвидация Фонда соцстрахования сэкономит государству до 2-3 млрд грн в год.
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