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06.03.2019, 18:50

Редкий виски стал самой выгодной инвестицией 2018 года

Редкий виски стал самой выгодной инвестицией 2018 года

Рейтинг инвестиционной привлекательности по версии Knight Frank возглавили редкие и дорогие сорта виски - за 2018 год их стоимость увеличилась на 40%

Лидером рейтинга инвестиционной привлекательности по версии Knight Frank стали редкие и дорогие сорта виски - за 2018 год их стоимость увеличилась на 40% и достигла аукционного максимума. Об этом говорится в ежегодном отчете компании The Wealth Report.

Компания Knight Frank рассказывает в отчете, как тратят деньги самые богатые люди мира. В 2018 году самой дорогой покупкой была бутылка виски Macallan урожая 1926 года, расписанная ирландским художником Майклом Диллоном. Ее купили на аукционе Christie’s за рекордные 1,2 млн фунтов ($1,5 млн). Таких бутылок выпустили всего 40, и 12 из них расписали художники Питер Блейк и Валерио Адами.

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macallan-bottles

По мнению экспертов, редкие сорта виски подорожали в 2018 году из-за роста спроса на азиатском рынке. По данным Ассоциации шотландского виски, в первой половине прошлого года продажи в Индию, Китай и Сингапур выросли на 44, 35 и 24% соответственно, при этом односолодовые напитки составляют почти 30% от общего объема экспорта.

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По итогам 2018 года, в топ самых инвестиционно привлекательных приобретений вошли монеты (годовой рост на 12%), вино и предметы искусства (по 9%), часы (5%), автомобили (2%), мебель (1%). Привлекательность цветных бриллиантов и редких почтовых марок за год не изменилась, их аукционные цены не выросли. А ценность ювелирных украшения и даже снизилась.

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Теги: предметы роскоши, роскошь, виски
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