Рева сообщил, когда запустят полную монетизацию субсидий

Механизм полной монетизации субсидий заработает с 1 января следующего года

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Механизм полной монетизации субсидий заработает с 1 января 2019 года. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, пишет Укринформ.

"Мы ввели такое понятие, как монетизация. Если человек сэкономил газ (по сравнению с нормой потребления - ред.), ему возвращаются средства за счет того, что он сэкономил. С 1 января вводится полная монетизация. Все, что сэкономил человек, не будет списано в бюджет. по окончанию сезона он сможет снять со своей карты и использовать так, как посчитает нужным", - рассказал Рева.

Он добавил, что правительство заложило в проект госбюджета на 2019 55 млрд грн на субсидии для граждан, нуждающихся в помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг.

"Мы считаем, что этой суммы должно хватить", - отметил министр.

Он напомнил, что на этот год Кабмин выделил 71 млрд грн на субсидии, из них 18 млрд - на погашение долгов предыдущих периодов.