Рейтинг городов по соотношению аренды к зарплате: Львов дороже, чем Киев

Аналитики двух украинских компаний исследовали, какой процент средней заработной платы тратится на аренду квартиры средней стоимости в областных центрах. Маркетплейс недвижимости DIM.RIA и сайт поиска работы Work.ua установили, что аренда помещения "съедает" до 80% от зарплаты. Но все зависит от региона и профессии.

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Доля средней заработной платы, которая уходит на аренду, зависит от региона: чем дальше от линии фронта, тем процент зарплаты больше.

Самое низкое соотношение аренды и зарплаты в Херсоне — здесь на съем однокомнатной квартиры приходится 21% средней зарплаты. Чуть больше обойдется проживание в Харькове (34%) и Николаеве (35%). Замыкают пятерку доступных городов Сумы и Черновцы (39%). Последние являются самыми доступными из тыловых городов.

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Наибольшую долю зарплаты за аренду однокомнатного жилья придется выложить в Днепре (71% от средней зарплаты), Виннице (73%), Полтаве (77%), Киеве (78%) и Львове (80%).

В пределах 42-45% средней прибыли составляет цена за жилье в Тернополе, Запорожье, Одессе, Кропивницком и Чернигове. Например, средняя заработная плата в Тернополе – 16 000 грн, а средняя цена однокомнатной квартиры – 6 643 грн.

Самая высокая средняя заработная плата фиксируется в Киеве – 20 000 грн, где средняя стоимость однокомнатной квартиры с учетом всех фильтров также самая высокая – 15 517 грн. Таким образом доля расходов на аренду составляет 78%.

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В рамках исследования сформирован список профессий с наибольшим количеством вакансий: продавец-консультант, менеджер по продажам, водитель, повар, бухгалтер, кассир, комплектовщик или грузчик, бармен или бариста, менеджер по работе с клиентами и офис-менеджер.

Аналитики исследовали их средние зарплаты в пяти крупнейших городах Украины и определили долю затрат на аренду однокомнатной квартиры.

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В этом исследовании рассматривали только соло-аренду жилья, то есть домохозяйство – это один человек. Если квартиру снимает семья, финансовое бремя уменьшается. Например, в семье, где муж — водитель, а жена — учительница английского, доля расходов на аренду жилья в Киеве составит около 30% против 62% и 78%, если бы они жили отдельно.