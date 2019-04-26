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26.04.2019, 16:29

Россия сняла санкции с Черновецкого и его сына

Россия сняла санкции с Черновецкого и его сына

Правительство РФ исключило четырех человек из санкционного списка

Россия отменила экономические санкции против четырех человек, включая бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.

Постановлением правительства РФ из предыдущего документа о санкциях исключаются пункты 262, 297, 521 и 522.

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Под этими номерами в перечне числятся Леонид Черновецкий, его сын Степан и экс-гендиректор Нового канала Владимир Локотко. Также санкции сняты с Владимира Крылова, 62-летнего уроженца Азербайджанской советской республики.

Российские санкции предусматривают блокирование денег на счетах, ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала из РФ.

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Теги: Леонид Черновецкий, санкции, российские санкции
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