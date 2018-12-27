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27.12.2018, 11:30

Rothschild выплатит Порошенко почти 557 млн грн дивидендов

Rothschild выплатит Порошенко почти 557 млн грн дивидендов

Rothschild Trust решил перечислить президенту дивиденды в размере более 556,7 млн грн

Трастовый управляющий Rothschild Trust рассмотрел результаты многолетней деятельности по управлению корпорацией Roshen и впервые за три года принял решение перечислить президенту Украины Петру Порошенко долю прибыли (дивиденды) в размере более 556,7 млн грн, из которых в бюджет будет уплачено почти 60 млн грн налогов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сведения о полученной сумме, которая в пересчете на национальную валюту составляет 556 млн 742тыс. 460 грн, Порошенко подал в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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"В установленный действующим законодательством срок он уплатит в бюджет почти шестьдесят миллионов гривень налогов, из них военный сбор составит около восьми миллионов гривень", - уточняет АП.

Часть денег, полученных от Rothschild Trust, будет направлены на благотворительность. Общая сумма расходов Порошенко (от Фонда Порошенко и от предприятий, владельцем которых он является) на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2018 гг. включительно превысила 1,2 млрд грн, отмечает АП. Из них на армию – более 500 млн грн. Среди получателей средств в условиях соучастии с другими меценатами - детская больница "Охматдет", Институт сердца, Центр детской кардиологии и хирургии, Национальный институт рака, Театр на Подоле и др.

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Кроме того, в 2014-18 гг. Roshen заплатил в бюджеты различных уровней 8,2 млрд грн налогов, сборов, единого социального взноса и таможенных платежей.

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Теги: Roshen, дивиденды, петр порошенко, rothschild
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