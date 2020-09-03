Руководству НБУ подняли зарплаты: оклад у Шевченко на 60 000 больше, чем получал Смолий
Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко внес изменения в декларацию о своем имущественном положении, указав зарплату в 477 791 грн. Данные находятся в открытом доступе в едином госреестре деклараций.
Согласно данным госреестра, заработная плата первого заместителя главы НБУ Катерины Рожковой составляет 316 398 грн.
Остальные члены правления Нацбанка пока не опубликовали свои декларации.
Заработная плата экс-главы НБУ Якова Смолия составляла 417 000, судя по его апрельской декларации.
С апреля по конец августа действовали ограничения на размер зарплаты чиновников. Максимальный оклад не превышал 47 000 грн.
28 августа Конституционный суд признал, что ограничение заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным.
Снятие ограничений позволило топ-чиновникам вернуть высокие оклады.
- 29 марта президент заявил, что заработные платы чиновников и судей будут максимально сокращены в период карантина. И уже в апреле члены ЦИК получили более 300 000 грн "урезанных" зарплат.
- В июне в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором шла речь, что такие ограничения по выплатам будут действовать не до конца карантина, а только три месяца с его начала.
- 13 июля Зеленский отложил рассмотрение законопроекта, которым предлагалось убрать ограничения в зарплате чиновников, установленные на период карантина.
- 28 августа Конституционный суд снял ограничения на размер зарплат чиновников.
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