Руководству НБУ подняли зарплаты: оклад у Шевченко на 60 000 больше, чем получал Смолий

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко внес изменения в декларацию о своем имущественном положении, указав зарплату в 477 791 грн. Данные находятся в открытом доступе в едином госреестре деклараций.

Согласно данным госреестра, заработная плата первого заместителя главы НБУ Катерины Рожковой составляет 316 398 грн.

Остальные члены правления Нацбанка пока не опубликовали свои декларации.

Заработная плата экс-главы НБУ Якова Смолия составляла 417 000, судя по его апрельской декларации.

С апреля по конец августа действовали ограничения на размер зарплаты чиновников. Максимальный оклад не превышал 47 000 грн.

28 августа Конституционный суд признал, что ограничение заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным.

Снятие ограничений позволило топ-чиновникам вернуть высокие оклады.

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Роман Брыль

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