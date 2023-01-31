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С 1 февраля изменится система выплат военным: кого коснутся нововведения

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 12:57
С 1 февраля изменится система выплат военным: кого коснутся нововведения - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

С 1 февраля 2023 года меняется порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД. Речь идет о применении нового подхода к выплате 30000 и 100000 гривень. Теперь выплаты будут напрямую зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполнения ими боевых или специальных задач. Об этом говорится в совместном заявлении Сил безопасности и обороны о новом порядке начисления денежного довольствия военнослужащими.

Боевые выплаты в 100 тысяч грн в месяц будут сохранены украинским бойцам, воюющим с противником на переднем крае. То же касается семей пленных и пропавших без вести – выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен для них также сохраняются.

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Кого коснутся изменения

Исключительно военнослужащих и сотрудников системы МВД, которые находятся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников и курсантов ВУЗов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий.

"Новый порядок базируется на принципе справедливого подхода к финансовому стимулированию Украинских воинов и фактически устраняет предпосылки для возникновения возможного социального напряжения в боевых подразделениях. Ведь теперь эти выплаты будут напрямую зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполнения ими боевых или специальных задач", – говорится в сообщении.

Для примера: по состоянию на сегодняшний день все военнослужащие включая срочников и курсантов в разных регионах Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тысяч гривен. В то же время бойцы, которые, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты – 30 тысяч гривен. То же самое можно сказать и о боевых 100 тысяч гривен – их выплачивают и военнослужащим, которые привлечены к непосредственным боям, а также в отдельных случаях и тем, кто находится не на "нуле".

Также будет увеличено ежемесячное денежное довольствие

В то же время с 1 февраля будут увеличены размеры ежемесячного (основного) денежного довольствия (без дополнительного вознаграждения) военнослужащих таким образом, чтобы минимальный его уровень для бойца ВСУ, бойцов Нацгвардии и Госпогранслужбы составлял не менее 20 100 гривен, также для лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС и полицейских – на уровне не менее 17 000 гривень.

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Наталія Софієнко
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ВСУ война выплаты военным
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