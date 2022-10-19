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С 1 ноября вырастет стоимость срочного оформления паспортов

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 12:41
С 1 ноября вырастет стоимость срочного оформления паспортов - Фото
Фото: depositphotos.com

С 1 ноября вырастет стоимость срочного оформления паспорта, загранпаспорта и проездного документа беженца. Об этом говорится в постановлении правительства №1180.

Стоимость оформления паспорта гражданина Украины в течение 10 дней вырастет с 252 до 496 гривен.

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Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу за три или семь дней подорожает с 704 до 992 гривен.

Стоимость оформления и обмена проездного документа беженца также возрастет с 226 до 452 гривен.

Читайте также: Заработали новые правила выезда за границу мужчин, сопровождающих людей с инвалидностью

  • В апреле Государственная пограничная служба продлила для украинцев возможность пересекать границу по внутренним паспортам.

Наталія Софієнко
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биометрический паспорт загранпаспорт
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