С 1 ноября вырастет стоимость срочного оформления паспортов
19.10.2022, 12:41
Фото: depositphotos.com
С 1 ноября вырастет стоимость срочного оформления паспорта, загранпаспорта и проездного документа беженца. Об этом говорится в постановлении правительства №1180.
Стоимость оформления паспорта гражданина Украины в течение 10 дней вырастет с 252 до 496 гривен.
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Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу за три или семь дней подорожает с 704 до 992 гривен.
Стоимость оформления и обмена проездного документа беженца также возрастет с 226 до 452 гривен.
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- В апреле Государственная пограничная служба продлила для украинцев возможность пересекать границу по внутренним паспортам.
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