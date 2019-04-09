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09.04.2019, 14:03

Самые дорогие топ-менеджеры государственных компаний - рейтинг

Самые дорогие топ-менеджеры государственных компаний - рейтинг

В первую тройку вошли глава Нафтогаза, Укрзалізниці и Энергоатома

Самым дорогим топ-менеджером среди руководителей крупнейших государственных компаний Украины является глава Нафтогаза Андрей Коболев с зарплатой около 19,2 млн грн в год (по другим данным - около 47,1 млн грн). Об этом свидетельствуют данные рейтинга НВ Бизнес.

Второе место занял глава Укрзалізниці Евгений Кравцов с годовым окладом в 9,7 млн грн. Топ-3 замыкает президент Энергоатома Юрий Недашковский. Он в год зарабатывает около 7,3 млн грн.

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В рейтинг вошли 20 госкомпаний, шесть из которых были убыточными по итогам первого полугодия 2018-го.

Например, Укрпочта показала за этот период 530 млн грн убытка. А ее руководитель Игорь Смелянский занимает 7 место в топ-20 самых высокооплачиваемых государственных топ-менеджеров с зарплатой около 4 млн грн в год.

Зарплату Коболева издание посчитало на основании тех данных, которые глава НАКа опубликовал у себя в Facebook. Согласно утверждениям Коболева, с января текущего года он заработал и перечислил на благотворительность 3,3 млн грн. Исходя из этих цифр, издание предположило, что он может зарабатывать 19,2 млн в год. В то же время, в публичном отчете компании за 2017 год указано, что вместе с окладом и премиями годовой доход Коболева составил 47,1 млн грн. 

Рейтинг составлен на основании публичных деклараций или заявлений чиновников, а также информации, полученной от компаний.

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Теги: зарплата Коболева, зарплаты топ-менеджеров госкомпаний
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