Американский миллиардер признался, что 15 лет уклонялся от налогов

Американский миллиардер Роберт Смит признался, что 15 лет уклонялся от уплаты налогов и подавал ложные декларации. Об этом пишет Bloomberg.

Федеральная прокуратура заявила, что Смит скрывал доходы, используя иностранные трасты и корпорации для обмана налоговой службы.

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Миллиардер избежал судебного преследования только благодаря сотрудничеству в деле против Роберта Брокмана, которого обвинили в сокрытии дохода размером в $2 млрд. Смит согласился выплатить более $139 млн в качестве задолженности по налогам.

Bloomberg пишет, что признание в махинациях разрушило репутацию миллиардера. Смит жертвовал сотни миллионов долларов на различные благотворительные цели, например, он оплатил долги за обучение выпускников Morehouse College.

Смит признался, что потратил $2,5 млн из необлагаемых налогом средств на покупку и ремонт своего загородного дома в Калифорнии. Он также приобрел недвижимость во французских Альпах.

В прошлом году Роберт Смит оплатил учебу 396 студентов на сумму в десятки миллионов долларов.

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Наталия Софиенко

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