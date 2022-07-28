Санкции в действии. Черногория начала замораживать недвижимость россиян

Власти Черногории заморозили имущество двух российских граждан в соответствии с санкциями Европейского союза в отношении России, введенными после ее вторжения в Украину. Об этом заявило министерство иностранных дел Черногории, пишет Balkan Insight.

Управление имущества Черногории заблокировало недвижимость неназванного гражданина России в Жабляке и российского политика Марата Баширова в прибрежном курорте Будва.

В апреле правительство подтвердило исполнение санкций Евросоюза против России, к которым Черногория присоединилась 1 марта. Согласно ограничительным мерам Черногория запретила России использовать свое воздушное пространство и доступ к своим аэропортам, а также прекратила операции с Центральным банком России.

Черногория также присоединилась к запрету SWIFT в отношении семи российских банков.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.