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Санкции в действии. Черногория начала замораживать недвижимость россиян

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 14:23
Санкции в действии. Черногория начала замораживать недвижимость россиян - Фото
Фото: depositphotos.com

Власти Черногории заморозили имущество двух российских граждан в соответствии с санкциями Европейского союза в отношении России, введенными после ее вторжения в Украину. Об этом заявило министерство иностранных дел Черногории, пишет Balkan Insight.

Управление имущества Черногории заблокировало недвижимость неназванного гражданина России в Жабляке и российского политика Марата Баширова в прибрежном курорте Будва.

  • В апреле правительство подтвердило исполнение санкций Евросоюза против России, к которым Черногория присоединилась 1 марта. Согласно ограничительным мерам Черногория запретила России использовать свое воздушное пространство и доступ к своим аэропортам, а также прекратила операции с Центральным банком России.
  • Черногория также присоединилась к запрету SWIFT в отношении семи российских банков.

Наталия Софиенко
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санкции против россии черногория
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