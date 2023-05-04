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Саудовская Аравия предлагает Месси рекордный контракт. Получит в два раза больше Роналду

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 13:03
Саудовская Аравия предлагает Месси рекордный контракт. Получит в два раза больше Роналду - Фото
Лионель Месси (Фото: ЕРА)

Саудовская Аравия предлагает звезде мирового футбола аргентинцу Лионелю Месси подписать годовой контракт на $400 млн за переход в один из клубов саудовской профессиональной футбольной лиги. Об этом пишет агентство Bloomberg.   

Предложение превышает в два раза сумму контракта Криштиану Роналду, который согласился за $200 млн играть в лиге Саудовской Аравии до лета 2025 года.  

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Нынешний клуб Месси Пари Сен-Жермен прекратил переговоры с чемпионом мира о продлении контракта. Более того, клуб дисквалифицировал Месси на две недели после того, как игрок без разрешения посетил Саудовскую Аравию. 

Потенциальное подписание контракта с Месси станет очередной громкой инвестицией Саудовской Аравии в профессиональный спорт.

Помимо привлеченного в футбольную лигу Криштиану Роналду, страна финансировала лигу LIV Golf, а ее суверенный фонд приобрел клуб английской Премьер-лиги Ньюкасл Юнайтед. 

Суверенный фонд Саудовской Аравии также не исключает участия в автогонках Формулы-1, сообщает агентство со ссылкой на свои источники. 

В Bloomberg добавляют, что инвестиции Саудовской Аравии в профессиональный спорт и намерения организовывать в стране большие спортивные события частично являются попыткой улучшить имидж королевства, имеющего плохую репутацию в области прав человека.   

Роман Бриль
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