Счета для уплаты налогов 2025: актуальный перечень реквизитов в областях

Вводятся новые счета для уплаты налогов в 2025 году. Актуальные реквизиты ГНС и коды классификации доходов бюджета в областях

Счета для уплаты налогов 2025 года (Фото: depositphotos)

1 декабря 2024 года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в период действия военного положения" (№4015-IX).

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Этим законом утверждены новые требования по оплате налогов в 2025 году, в частности изменение реквизитов счетов. Нововведения влияют на предпринимателей, которые должны соблюдать актуальные данные во избежание штрафов.

Новые счета для уплаты налогов 2025

С 2 января 2025 года в Украине должны заработать новые счета для уплаты налоговых обязательств. Согласно сообщению Государственной налоговой службы, новые реквизиты были разработаны для упорядочения системы налоговых платежей и обеспечения прозрачности бюджетных поступлений.

Новые счета для уплаты налогов 2025 года (Фото: depositphotos)

Важно, чтобы все налогоплательщики, в том числе предприниматели и юридические лица, обновили свои платежные данные во внутренних системах до указанного срока. Для удобства пользователей обновленная информация доступна в Электронном кабинете.

Список реквизитов для уплаты налогов в областях

Налоговая служба опубликовала перечень счетов для уплаты налогов в областях:

С полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте ГНС Украины.

Коды классификации доходов бюджета

Дополнительно к счетам для уплаты налогов важно знать коды классификации доходов бюджета, используемые для распределения бюджетных платежей:

Налог на доходы физических лиц – 11010100 Единый налог для ФОП – 18050500 Налог на прибыль предприятий – 11020200 НДС – 14010100 Экологический налог – 19010100

Электронный кабинет – инструмент для уплаты налогов

Электронный кабинет остается основным ресурсом для упрощения уплаты налогов в тех условиях, в которых украинцы ведут предпринимательскую деятельность. Он позволяет:

проверять актуальность реквизитов;

генерировать квитанции;

следить за состоянием расчетов с бюджетом.

Налогоплательщикам советуют пользоваться этим инструментом, чтобы избежать ошибок в платежах и предотвратить возможные штрафы.

Какой штраф за несвоевременную регистрацию налоговой накладной (Фото: depositphotos)

Штрафы за несвоевременную регистрацию налоговой накладной

Согласно действующему законодательству, нарушение сроков регистрации налоговых накладных предусматривает значительные штрафы. В 2025 году ставки остаются такими:

до 15 календарных дней – 2% суммы НДС, указанной в таких НН/РК;

от 16 до 30 календарных дней – 5% такой суммы НДС;

от 31 до 60 календарных дней – 10% такой суммы НДС.

Плательщикам рекомендуется своевременно регистрировать налоговые накладные через Электронный кабинет.

Благодаря своевременному получению информации об изменениях в реквизитах, предприниматели и юридические лица смогут избежать финансовых потерь и обеспечить соответствие требованиям законодательства.