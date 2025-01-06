Счета для уплаты налогов 2025: актуальный перечень реквизитов в областях
1 декабря 2024 года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в период действия военного положения" (№4015-IX).
Этим законом утверждены новые требования по оплате налогов в 2025 году, в частности изменение реквизитов счетов. Нововведения влияют на предпринимателей, которые должны соблюдать актуальные данные во избежание штрафов.
Новые счета для уплаты налогов 2025
С 2 января 2025 года в Украине должны заработать новые счета для уплаты налоговых обязательств. Согласно сообщению Государственной налоговой службы, новые реквизиты были разработаны для упорядочения системы налоговых платежей и обеспечения прозрачности бюджетных поступлений.
Важно, чтобы все налогоплательщики, в том числе предприниматели и юридические лица, обновили свои платежные данные во внутренних системах до указанного срока. Для удобства пользователей обновленная информация доступна в Электронном кабинете.
Список реквизитов для уплаты налогов в областях
Налоговая служба опубликовала перечень счетов для уплаты налогов в областях:
- Счета для оплаты платежей в городе Киев
- Счета для оплаты платежей в Киевской области
- Счета для оплаты платежей в Днепропетровской области
- Счета для оплаты платежей в Одесской области
- Счета для оплаты платежей во Львовской области
- Счета для оплаты платежей в Харьковской области
- Счета для оплаты платежей в Запорожской области
С полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте ГНС Украины.
Коды классификации доходов бюджета
Дополнительно к счетам для уплаты налогов важно знать коды классификации доходов бюджета, используемые для распределения бюджетных платежей:
- Налог на доходы физических лиц – 11010100
- Единый налог для ФОП – 18050500
- Налог на прибыль предприятий – 11020200
- НДС – 14010100
- Экологический налог – 19010100
Электронный кабинет – инструмент для уплаты налогов
Электронный кабинет остается основным ресурсом для упрощения уплаты налогов в тех условиях, в которых украинцы ведут предпринимательскую деятельность. Он позволяет:
- проверять актуальность реквизитов;
- генерировать квитанции;
- следить за состоянием расчетов с бюджетом.
Налогоплательщикам советуют пользоваться этим инструментом, чтобы избежать ошибок в платежах и предотвратить возможные штрафы.
Штрафы за несвоевременную регистрацию налоговой накладной
Согласно действующему законодательству, нарушение сроков регистрации налоговых накладных предусматривает значительные штрафы. В 2025 году ставки остаются такими:
- до 15 календарных дней – 2% суммы НДС, указанной в таких НН/РК;
- от 16 до 30 календарных дней – 5% такой суммы НДС;
- от 31 до 60 календарных дней – 10% такой суммы НДС.
Плательщикам рекомендуется своевременно регистрировать налоговые накладные через Электронный кабинет.
Благодаря своевременному получению информации об изменениях в реквизитах, предприниматели и юридические лица смогут избежать финансовых потерь и обеспечить соответствие требованиям законодательства.