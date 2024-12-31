Содержание:
  1. Военный сбор
  2. Налоговая отчетность
  3. Минимальное налоговое обязательство
  4. Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ)
  5. Авансовые взносы
  6. Налогообложение доходов банков
  7. Налогообложение доходов небанковских учреждений
  8. Особые условия для резидентов Дия Сити
  9. Клуб белого бизнеса
  10. Лишение налоговой социальной льготы
  11. Контроль за игорным бизнесом

С 1 января 2025 года вступит в силу закон О Госбюджете на 2025 год. Именно он наряду с законом 4015-IX О внесении изменений в Налоговый кодекс, который вступил в силу 1 декабря, существенно повлияет на объемы налогообложения украинцев и изменит льготные условия.

Об основных нововведениях рассказали опрошенные LIGA.net юристы.

Военный сбор

Никита Муренко, управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры":

Законом 4015-IX был увеличен размер военного сбора. С момента вступления закона в силу сбор составляет 5% от дохода физических лиц, средств, полученных в счет аренды, выигрышей, банковских депозитов и другой налогооблагаемой прибыли.

Военный сбор не распространяется на:

  • социальные выплаты;
  • пенсии;
  • стипендии;
  • облигации внутренних государственных займов (приобретенные на средства физических лиц);
  • другие доходы, не подлежащие налогообложению как доходы физических лиц.

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игорный бизнесналогообложениеЕСВвоенный сбор