Налоги, отчеты, условия Дия Сити. Законодательные изменения в финансовой сфере в 2025 году
Содержание:
- Военный сбор
- Налоговая отчетность
- Минимальное налоговое обязательство
- Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ)
- Авансовые взносы
- Налогообложение доходов банков
- Налогообложение доходов небанковских учреждений
- Особые условия для резидентов Дия Сити
- Клуб белого бизнеса
- Лишение налоговой социальной льготы
- Контроль за игорным бизнесом
С 1 января 2025 года вступит в силу закон О Госбюджете на 2025 год. Именно он наряду с законом 4015-IX О внесении изменений в Налоговый кодекс, который вступил в силу 1 декабря, существенно повлияет на объемы налогообложения украинцев и изменит льготные условия.
Об основных нововведениях рассказали опрошенные LIGA.net юристы.
Военный сбор
Никита Муренко, управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры":
Законом 4015-IX был увеличен размер военного сбора. С момента вступления закона в силу сбор составляет 5% от дохода физических лиц, средств, полученных в счет аренды, выигрышей, банковских депозитов и другой налогооблагаемой прибыли.
Военный сбор не распространяется на:
- социальные выплаты;
- пенсии;
- стипендии;
- облигации внутренних государственных займов (приобретенные на средства физических лиц);
- другие доходы, не подлежащие налогообложению как доходы физических лиц.
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