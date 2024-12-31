С 1 января 2025 года вступит в силу закон О Госбюджете на 2025 год. Именно он наряду с законом 4015-IX О внесении изменений в Налоговый кодекс, который вступил в силу 1 декабря, существенно повлияет на объемы налогообложения украинцев и изменит льготные условия.

Об основных нововведениях рассказали опрошенные LIGA.net юристы.

Военный сбор

Никита Муренко, управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры":

Законом 4015-IX был увеличен размер военного сбора. С момента вступления закона в силу сбор составляет 5% от дохода физических лиц, средств, полученных в счет аренды, выигрышей, банковских депозитов и другой налогооблагаемой прибыли.

Военный сбор не распространяется на: