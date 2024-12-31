Податки, звіти, умови Дія Сіті. Законодавчі зміни у фінансовій сфері в 2025 році
Зміст:
- Військовий збір
- Податкова звітність
- Мінімальне податкове зобов’язання
- Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ)
- Авансові внески
- Оподаткування доходів банків
- Оподаткування доходів небанківських установ
- Особливі умови для резидентів Дія Сіті
- Клуб білого бізнесу
- Позбавлення податкової соціальної пільги
- Контроль за гральним бізнесом
З 1 січня 2025 року набере чинності закон Про Держбюджет на 2025 рік. Саме він наряду із законом 4015-IX Про внесення змін до Податкового кодексу, який набрав чинності 1 грудня, суттєво вплине на обсяги оподаткування українців і змінить пільгові умови.
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Про основні нововведення розповіли опитані LIGA.net юристи.
Військовий збір
Нікіта Муренко, керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери":
Законом 4015-IX було збільшено розмір військового збору. З моменту набрання законом чинності збір становить 5% від доходу фізичних осіб, коштів отриманих в рахунок оренди, виграшів, банківських депозитів та іншого прибутку, що підлягає оподаткуванню.
Військовий збір не поширюється на:
- соціальні виплати;
- пенсії;
- стипендії;
- облігації внутрішніх державних позик (придбані за кошти фізичних осіб);
- інші доходи, що не підлягають оподаткуванню як доходи фізичних осіб.
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