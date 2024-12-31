З 1 січня 2025 року набере чинності закон Про Держбюджет на 2025 рік. Саме він наряду із законом 4015-IX Про внесення змін до Податкового кодексу, який набрав чинності 1 грудня, суттєво вплине на обсяги оподаткування українців і змінить пільгові умови.

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Про основні нововведення розповіли опитані LIGA.net юристи.

Військовий збір

Нікіта Муренко, керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери":

Законом 4015-IX було збільшено розмір військового збору. З моменту набрання законом чинності збір становить 5% від доходу фізичних осіб, коштів отриманих в рахунок оренди, виграшів, банківських депозитів та іншого прибутку, що підлягає оподаткуванню.

Військовий збір не поширюється на: