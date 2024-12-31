Зміст:
  1. Військовий збір
  2. Податкова звітність
  3. Мінімальне податкове зобов’язання
  4. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ)
  5. Авансові внески
  6. Оподаткування доходів банків
  7. Оподаткування доходів небанківських установ
  8. Особливі умови для резидентів Дія Сіті
  9. Клуб білого бізнесу
  10. Позбавлення податкової соціальної пільги
  11. Контроль за гральним бізнесом

З 1 січня 2025 року набере чинності закон Про Держбюджет на 2025 рік. Саме він наряду із законом 4015-IX Про внесення змін до Податкового кодексу, який набрав чинності 1 грудня, суттєво вплине на обсяги оподаткування українців і змінить пільгові умови.

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Про основні нововведення розповіли опитані LIGA.net юристи.

Військовий збір

Нікіта Муренко, керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери":

Законом 4015-IX було збільшено розмір військового збору. З моменту набрання законом чинності збір становить 5% від доходу фізичних осіб, коштів отриманих в рахунок оренди, виграшів, банківських депозитів та іншого прибутку, що підлягає оподаткуванню.

Військовий збір не поширюється на:

  • соціальні виплати;
  • пенсії;
  • стипендії;
  • облігації внутрішніх державних позик (придбані за кошти фізичних осіб);
  • інші доходи, що не підлягають оподаткуванню як доходи фізичних осіб.

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