Сегодня начинается возврат денег за пробное ВНО - Минфин

С 1 июля Приватбанк начинает возврат денег за пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Первый транш поступит от Министерства образования уже сегодня, а деньги участники ВНО смогут получить в ближайшие дни, говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

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Возврат денег будет осуществлять только на карты Приватбанка. По данным Минобразования, почти у половины участников оценивания (у 107 000 из 219 000 человек) есть счета в Приватбанке и они смогут получить деньги прямыми переводами. Всем остальным участникам Минфин также предложил оформить карты Приватбанка, чтобы они смогли получить деньги обратно.

Внешнее независимое оценивание в этом году началось 25 июня, регистрация на него была доступна с 3 января. Пробное оценивание в этом году должно было состояться 15 июня (по украинскому языку и литературе) и 17 июня (по всем остальным предметам). Но 12 июня правительство в связи с коронавирусным карантином решило запретить проведение ВНО в образовательных учреждениях, переведя его в формат онлайн.

Пробное оценивание, которое проводится в школах, является платным - его стоимость зависит от расходов на печать и укомплектование текстовых материалов, транспортных расходов,а также оплаты труда учителей, которые проводят ВНО.

Конкретные цены на организацию и проведение такого оценивания определяются региональными центрами оценивания качества образования. В 2020 году стоимость услуги пробного оценивания составляла около 140-150 грн за каждый предмет, которые было необходимо оплатить в течение трех рабочих дней после регистрации на сайте.

Поскольку пробное оценивание было решено провести в формате онлайн, президент Владимир Зеленский поручил вернуть деньги за его прохождение. 17 июня Минфин совместно с Минобразования разработали механизм возврата таких средств. Деньги на финансирование инициативы президента были выделены из Фонда борьбы с COVID-19, возврат будет осуществляться только через один банк - Приватбанк.

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22 июня Владимир Зеленский подписал закон, по которому ВНО в обязательном порядке должны будут проходить только те выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, а Кабмин решил сделать ВНО по математике обязательным для всех выпускников с 2021 года.

В тот же день в Минобразования назвали ориентировочные даты проведения внешнего оценивания - в этом году это 25 июня - 17 июля, и опубликовали видеоинструкцию с алгоритмом действий при его прохождении.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"