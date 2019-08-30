Съемная квартира и Jaguar: что задекларировал новый премьер

Новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук задекларировал около 2 млн грн доходов за 2018 год, свидетельствуют данные его декларации, опубликованной в Едином госреестре.

За прошлый год Гончарук получил 60 000 грн заработной платы в общественной организации Офис эффективного регулирования (BRDO) и около 1,8 млн грн дохода от предпринимательской деятельности.

Кроме того, он задекларировал почти 90 000 грн на счетах в Универсал Банке и 70 000 грн в Альфа-Банке. Также премьер хранит 100 000 грн, $84 000 и 36 000 евро наличными.

Согласно декларации, Гончарук арендует в Киеве квартиру площадью 74 кв. м, а сам зарегистрирован в Чернигове в квартире площадью 71 кв. м.

Ездит политик на собственном автомобиле Jaguar X-TYPE 2007 года выпуска.

Также в декларации премьер указал корпоративные права обслуживающего кооператива "Садовое общество "Астрон", где является главой правления (доля не указана) и 33,33% фирмы Global Health Resolutuion Participation B.V. (Нидерланды).

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