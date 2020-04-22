Шестая неделя карантина: сбережения украинцев тают

Все больше граждан остаются без финансовых накоплений. Об этом свидетельствуют результаты трех волн опроса Research&Branding Group Group (28 марта-3 апреля, 4-10 и 11-17 апреля).

Около 90% опрошенных считают, что у них возникли новые проблемы из-за карантина. Чаще всего рассказывают о финансовых трудностях. Таких жалоб становится все больше: в первую неделю апреля о сложности с деньгами сообщили 30% респондентов, во вторую - 36%, в третью - 39%.

Возросло количество людей, оставшихся без сбережений: с 39% до 45%.

Только десятая часть опрошенных оценивает свое материальное положение как хорошее, 57% - как среднее. 22% респондентов считают, что находятся в плохом экономическом положении; 7% - в очень плохом.

26% респондентов сказали, что не ограничивали свои расходы на прошлой неделе, а 44% экономили на питании.

В среднем украинцу потребуется около 294 грн на один день для питания и 9367 грн в месяц жизни во время карантина.

С каждой неделей уменьшается количество людей, которые считают, что материальное положение семьи ухудшится через 3 месяца. Зато увеличивается доля респондентов, которые уверены, что их финансовое положение не изменится, или надеются на улучшение.

Счета украинцев в марте пополнились на 4%, - сообщили в Нацбанке.

По прогнозам Минэкономики, средняя зарплата в Украине в этом году составит от 10 686 до 12 300 грн, а в следующем году увеличится примерно на 1200 грн.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"