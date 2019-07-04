Швейцария может конфисковать деньги Иванющенко - DW

Бывший регионал Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский) не может добиться разблокирования своих активов в Швейцарии, несмотря на закрытие дела против него в Украине и снятие с розыска, пишет DW.

В Швейцарии остаются арестованными около $72 млн и бизнес-центр стоимостью $20 млн. Федеральное ведомство юстиции страны постановило, что деньги будут разморожены только в том случае, если Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сообщит швейцарскую сторону о невозможности доведения дела до судебного приговора.

"Но если даже генеральный прокурор таки напишет в Швейцарию письмо о том, что производство закрыто, это еще не означает автоматического размораживания средств. Ведь фамилия Иванющенко содержится в швейцарском санкционном списке. В отличие от ЕС и Канады, которые уже сняли санкции с Иванющенко из-за слишком медленного продвижения в расследовании его дела, Швейцария этого не делает", - отмечает издание.

Дело в том, что швейцарское законодательство позволяет не размораживать активы иностранных экс-чиновников даже в том случае, если другие страны оказываются несостоятельными довести процедуру правовой помощи до конца. В таком случае деньги могут быть конфискованы в пользу швейцарского бюджета.

Иванющенко попытался через суд разблокировать деньги, ссылаясь на снятие с него санкций в Канаде и Евросоюзе. Но в мае Федеральный административный суд Швейцарии отказался вычеркнуть его из санкционного списка Швейцарии, указав на то, что ее санкции основываются на других юридических принципах.

"В Европейском Союзе активы блокируются на основании того, что украинские правоохранительные органы осуществляют расследование против соответствующих лиц по подозрению в хищении государственных средств. Зато в Швейцарии деньги блокируются на основании того, что они, "вероятно, имеют коррупционное происхождение" - независимо от того, иностранные правоохранительные органы могут это доказать или нет", - говорится в материале.

Бывший регионал оспорил это решение суда.

В то же время, вопреки доказательствам преступлений Юры Енакиевского, которые прислали швейцарцы украинским правоохранителям, дело не довели до конца.

Его подозревают в хищении так называемых "киотских денег", которые Украина получила от продажи своих квот на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола.