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15.01.2019, 13:01

Сколько доходов задекларировали украинцы в 2018 году

Сколько доходов задекларировали украинцы в 2018 году

Украинцы задекларировали на 16% больше доходов, чем в предыдущем году

В 2018 году украинцы и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, подали более 622 тыс. деклараций, что немного ниже уровня предыдущего года (почти 636 тыс. деклараций). Об этом сообщает ГФС.

Вместе с тем количество плательщиков, задекларировавших прибыль от операций с инвестиционными активами, выросло на 20%, а количество плательщиков, получивших доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества - на 23%.

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По данным налоговых деклараций задекларирован общий доход в сумме - 73,1 млрд грн, что на 9,9 млрд грн, или на 16% больше, чем в предыдущем году.

Самостоятельно определенны налоговые обязательства по налогу на доходы физлиц к уплате в бюджет - 2,3 млрд грн, что на 468,5 млн грн, или на 24% больше, чем в предыдущем году.

Сумма военного сбора - 302,7 млн грн, что на 31,8 млн грн, или на 12% больше, чем в предыдущем году.

Рекордную сумму налогов заплатила жительница Киева - свыше 120 млн грн.

Кроме этого, три жителя Киева и Киевской области задекларировали и заплатили в бюджет от 50 млн грн до 100 млн грн налогов, а 10 жителей Киева и Запорожской области - от 10 млн грн до 50 млн грн.

Количество украинцев, задекларировавших в 2018 году право на налоговую скидку, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 4% - более 143 тыс. человек.

Сумма налогов на доходи физических лиц, подлежащая возмещению, - 265,7 млн грн, или на 24% больше прошлогодней.

 

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Теги: налоговая декларация, налогоплательщик
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