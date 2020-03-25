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Карантин продлен на 30 дней, по всей Украине – режим чрезвычайной ситуации

Большинство украинцев не смогут пережить жесткий карантин более месяца: опрос

Большинство украинцев не смогут пережить жесткий карантин более месяца: опрос
25.03.2020, 13:47

По данным опроса Gradus, у большинства украинцев не хватит финансовых ресурсов, чтобы пережить более месяца карантина

В условиях жесткого карантина у большинства украинцев (57%) не хватит денег на жизнь более чем на четыре недели. Такие результаты опроса приводит исследовательская компания Gradus.

В частности, у 15,5% опрошенных денег хватит на месяц, у 5,7% - на три недели, у 16,8% - на две недели, у 12,1% - на одну неделю и у 6,9% - на несколько дней или меньше.

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Особенно сложная ситуация на востоке и юге Украины, где денег хватит не более чем на четыре недели у 68% и 62,5% респондентов соответственно.

Ситуация выглядит лучше в Западной Украине и в Киеве. Там более половины респондентов смогут пережить карантин более четырех недель. В частности, на 1-2 месяца ресурсов хватит у 30% жителей западных областей и у 17,1% киевлян.

Исследование проводилось 22 марта методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель репрезентирует население городов размером больше 50 000 жителей, в возрасте 18-60 лет, по возрасту, полу, размеру населенного пункта и региону. Выборка составила 1200 респондентов.
Кучук Марина
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коронавирус карантин в украине Gradus
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