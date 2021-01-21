Состояние Джека Ма увеличилось на $1,4 млрд после появления на публике

Состояние основателя Alibaba Джека Ма выросло на $1,4 млрд после появления на публике впервые с октября. По данным рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени, состояние Ма оценивается в $62 млрд.

Возвращение Ма на публику, по мнению аналитиков, позволяет исключить худшие сценарии, такие как тюремное заключение или поглощение его компаний правительством, пишет Bloomberg.

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"По-прежнему есть большая неопределенность в отношении следующих действий регулирующих органов, но это действительно означает, что статус Джека Ма намного лучше, чем многие предполагали", – заявил профессор Китайского университета Гонконга Фанг Кеченг.

Как отмечает агентство, краткого появления Ма в видеоконференции было достаточно, чтобы инвесторы "вздохнули с облегчением". Кроме того, рыночная стоимость Alibaba Group после появления видео выросла на $58 млрд.

Джек Ма пропал из информационного пространства с конца октября, когда он выступил с критическими заявлениями в адрес финансовой системы Китая.

20 января Ма выступил с публичным выступлением впервые за три месяца. Он выступил по видеосвязи перед сотней сельских учителей из разных регионов Китая. Это было традиционным с 2015 года выступление миллиардера перед учителями накануне дня Просветления Будды.

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Наталия Софиенко

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