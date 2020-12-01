Сколько будут стоить новогодние елки: Гослесагентство готово продать 500 000 штук

После 10 декабря в Украине откроются елочные базары при государственных лесохозяйственных предприятиях. Средняя цена новогодней елки в этом году – 75 грн. Об этом сообщает Государственное агентство лесных ресурсов Украины.

Лесоводы планируют реализовать более 500 000 елок. Популярностью среди украинцев пользуются: сосна обыкновенная, сосна Палласа (крымская), ель европейская (ель), ель белая (пихта).

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Согласно данным предприятия, в среднем елка от 1 до 2-х метров будет стоить 75 гривень. Самые дешевые елки будут в Харьковской области — 48 гривен, а в Полтавской — 55 гривен. А вот жителям Ивано-Франковска за новогоднее дерево придется отдать 120 грн. На втором месте по дороговизне елок — Черновцы (109 грн), Луганская область и Киев (106 грн).

В других регионах цены будут колебаться в таком же диапазоне (от 60 до 100 грн). Лесные красавицы высотой от 2 до 3 метров предприятия, подчиненные Гослесагентству, реализуют в пределах 150 грн.

Елки госпредприятия выращены на специальных плантациях и на каждое дерево есть специальное разрешение.

Главная елка страны, которая будет стоять в Киеве на Софиевской площади, в этом году будет искусственной – на нее собираются потратить от 5 до 7 млн грн. В прошлом году она стоила около 2,7 млн грн.

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Наталия Софиенко

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