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09.07.2019, 10:32

Суд разрешил указывать в трудовом договоре зарплату в валюте

Суд разрешил указывать в трудовом договоре зарплату в валюте

Верховный Суд признал, что определение размера зарплаты в гривне с указанием эквивалента суммы в иностранной валюте соответствует законодательству

Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу №761/21776/16-ц признал правомерным указание размера заработной платы в иностранной валюте. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Истец обратился в суд с иском к ООО о взыскании заработной платы. При рассмотрении дела ООО подало встречный иск к истцу о признании недействительным дополнительного соглашения к трудовому договору и признании размера заработной платы.

Проблема заключалась в том, что в допсоглашении было указано, что "заместителю директора ежемесячно выплачивается за счет средств общества заработная плата в размере 6500 евро после вычета всех причитающихся налогов и платежей, выплачивается в национальной валюте Украины - гривне, согласно наличного курса продажи грн/евро по состоянию на фактическую дату выплаты".

Шевченковский районный суд Киева в удовлетворении иска ООО отказал.

Апелляционный суд мотивировал свое решение тем, что определение размера оплаты труда работника отнесено законом к компетенции работодателя, который имеет право принимать на работу, и не может быть определена решением суда, как о том просит истец. Итак, заключенное сторонами дополнительное трудовое соглашение по оплате труда основывается на статье 21 КЗоТ Украины.

Кассационная инстанция считает, что стороны трудового договора определили размер заработной платы в гривне с указанием эквивалента суммы в иностранной валюте, что не противоречит статьям 192, 533 ГК Украины.

Закон предусматривает обязательность осуществления платежей на территории Украины в национальной валюте, однако не содержит запрета на использование в расчетах размера денежных обязательств иностранной валюты или других расчетных величин.

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Теги: зарплата, трудовой договор, суд
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