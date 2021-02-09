Тарифы на тепло и горячую воду: Кабмин, Нафтогаз и мэры городов подписали меморандум

В Украине в этом отопительном сезоне не будут поднимать тарифы на тепло и горячую воду. Соответствующий меморандум подписало правительство, НКРЭКУ, Нафтогаз Украины и мэры городов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно подписанному документу, до конца отопительного сезона 2020-2021 года украинцы будут бесперебойно получать отопления. Стоимость услуги поставки тепловой энергии и горячей воды в многоквартирные дома в течение нынешнего отопительного сезона не изменится.

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Меморандум также предусматривает, что теплоснабжающие предприятия гарантированно будут получать газ для производства тепла и снабжения его в дома граждан в течение всего отопительного периода 2020-2021 годов.

Для этих предприятий предусмотрены отсрочка оплаты за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.

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Правительство гарантирует, что финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не будут переводить на органы местного самоуправления.

Кроме того,Нафтогаз Украины разработает и внедрит до 1 сентября 2021 года долгосрочные ценовые предложения для обеспечения устойчивого уровня цен на природный газ для предприятий теплоснабжения. "Это позволит избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов", – отметили в ОП.

Как сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, это один из восьми шагов по решению тарифного вопроса. "Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в этом отопительном сезоне", – написал он.

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Наталия Софиенко

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