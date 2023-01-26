Трагедия в Днепре: пострадавшим выплатят до 1 млн грн компенсации за разрушенное жилье

Всем, чье жилье пострадало во время ракетного удара по многоквартирному дому в Днепре 14 января, выплатят компенсацию в размере до миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра.

"В ходе 33-й сессии депутаты Днепра поддержали ряд изменений в муниципальную программу помощи горожанам, пострадавшим от ракетных обстрелов РФ. Это создало официальный механизм выплат до одного миллиона гривен за разрушенное жилье единым платежом", – говорится в сообщении.

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Таким образом, своим решением местные депутаты удвоили сумму компенсаций, принятую осенью прошлого года. Пострадавшие смогут получить деньги после обследования и инструментальных оценок.

Наталія Софієнко

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