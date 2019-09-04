За какие деньги украинцы готовы возвращаться на работу за границу

Самые популярные направления сезонной трудовой миграции - Польша, Россия и Чехия. Почти 80% украинцев, которые хотят вернуться на заработки, рассчитывают получать более $1 000 в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX Работа.

Почему украинцы выезжали на сезонные заработки

Среди всех респондентов, которые выезжали на заработки на сезон, только 9% хотят вернуться за границу. Всего 60% сезонных мигрантов ехали за пределы страны из-за того, что зарабатывали недостаточно в Украине. Еще 4 из 10 трудоустраивались за рубежом из-за нестабильной экономической ситуации.

Среди тех, кто все еще хочет возвращаться на краткосрочную работу, 18% чувствуют себя незащищенными в Украине. Для сравнения, среди тех, кто не планирует ехать снова, таких всего 4%.

Каждый второй респондент, который не планирует возвращаться на заработки, отметил, что причиной был психологический дискомфорт из-за удаленности от родных.

География сезонной миграции

Самым популярным направлением сезонной миграции стала Польша - туда ездила половина украинских работников. В тройку еще вошли Россия и Чехия. Среди стран-лидеров, куда бы украинцы вернулись, стали США - 82% и Германия - 78%. А вот Россию, Литву и Великобританию респонденты назвали как наименее привлекательные.

США больше всего поразили украинских трудовых мигрантов, которые готовы работать за рубежом снова. 37% отметили, что такой опыт полностью оправдал их ожидания, а 24% что даже превзошел. На втором месте по количеству положительных впечатлений - Болгария (18% респондентов), на третьем - Германия, 14%. Большинство работников, которые были разочарованы, вернулись с заработков из России - 13%.

ТОП-5 стран, где еще планируют работать украинцы

1. Германия - 47%

2. Польша - 46%

3. Чехия - 35%

4. Швеция 18%

5. Израиль -14%

Польша - самая привлекательная для украинских трудовых мигрантов. Почти половина респондентов хотели бы там трудоустроиться, если бы имели такую возможность. При этом, 6 из 10 респондентов ответили, что уже работали в Польше несколько месяцев. Среди них 43% были задействованы на производстве и 23% - в строительной сфере. Искать работу в Польше побуждает прежде всего близость к Украине - 57% ответов и высокие зарплаты - 60% респондентов. Еще 26% отметили, что менталитет тоже имеет значение.

Какую зарплату ожидают сезонные работники

Треть украинцев получали больше $1 000, из них половина зарабатывала до $1 200. Почти 32% сезонных работников платили от $700 до $1 000, а у 18% оклады составляли в диапазоне $500 - 700.

Что касается зарплатных ожиданий респондентов, которые готовы вернуться на работу за границей, почти 80% украинцев рассчитывают получать более $1 000. Еще 10% хотят получать более $2 000. При этом 21% готовы ехать на заработки и получать до $1 000.

Портрет сезонных трудовых мигрантов

Среди тех, кто имел опыт выезда на сезонные работы за рубеж, 76% мужчин. Средний возраст украинского заробитчанина составил от 25 до 54 лет. 43% работников замужем или женаты и имеют детей. Также 6 из 10 украинцев, вернувшихся из-за границы после временной работы, проживают в городах, но только 15% из них - в областных центрах.

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