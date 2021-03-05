Цукерберг продал акции Facebook на $35 млн

Основатель Facebook Марк Цукерберг продал акции соцсети на $35 млн. Об этом говорится в опубликованных на сайте Комиссии по ценным бумагам и рынкам (SEC) США данных.

Судя по документам, Цукерберг приобрел в общей сложности 101 250 ценных бумаг Facebook класса А путем конвертации 33 750 акций класса B. Сделки были закрыты в период с 1 по 3 марта.

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Потом состоялась продажа в общей сложности 134 250 акций класса A по средней цене в $260,14. 1 марта было продано 44 750 акций по цене $261,75, 2 марта — 44 570 акций по курсу $263,79 за акцию. В последний день было продано такое же количество бумаг стоимостью $257,63 за штуку.

Продажа являлась частью заранее оговоренного плана и проводилась от лица траста Цукерберга или двух фондов — Chan Zuckerberg Initiative Foundation и CZI Holdings LLC. В течение трех дней сделок акции Facebook подешевели примерно на 0,9% отмечает MarketWatch.

В 2019 году Цукерберг вместе женой педиатром Присцилой Чан продали около 30 млн акций Facebook для финансирования группы исследователей, разрабатывающих специальные мозговые импланты для лечения болезней.

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Наталия Софиенко

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