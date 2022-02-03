У половины украинцев ухудшилось материальное положение за прошлый год – опрос

Материальное положение ухудшилось у 52,8% украинцев в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Только у 7,8% украинских семей материальное положение улучшилось в прошлом году. У трети опрошенных (38,5%) благосостояние не изменилось.

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Большинство опрошенных (52,9%) считают, что президент и правительство не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем.

Треть респондентов (32,6%) придерживаются мнения, что президент и правительство отчасти эффективны в решении экономических проблем, а 8,4% опрошенных – что президент и правительство находят эффективные решения для преодоления экономических проблем.

Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще всего называют некомпетентность власти (37,2%) и высокий уровень коррупции (34,3%).

11,8% опрошенных главной причиной экономических проблем считают войну на Востоке Украины, а 5,9% — пандемию коронавируса.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 методом САТІ (телефонный опрос).Опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

26 января 2022 года на фоне новых угроз из России украинцы стали больше доверять армии, следует из опроса Центра Разумкова.

На 2 февраля, согласно опросу центра Разумкова, треть украинцев считают оружие от союзников и учения провокацией агрессии России.

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Роман Брыль

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