У Трамп нашли счет в китайском банке – NYT

Президент США Дональд Трамп якобы владеет счетом в китайском банке через свою компанию Trump International Hotels Management L.L.C., которая заплатила более $188 000 налогов в Китае с 2013 по 2015 год. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на анализ налоговых деклараций Трампа.

Согласно расследованию, у Трампа есть счета в трех иностранных государствах – Китае, Великобритании и Ирландии.

"Иностранные счета не появляются в публичных финансовых раскрытиях Трампа, где он должен перечислить личные активы, потому что они принадлежат компаниям", – сообщило издание.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

По данным NYT, компания Трампа заплатила в казну Китая налоги на сумму $188 561 за сделки с 2013 по 2015 гг. Юрист Trump Organization Алан Гартен сообщил изданию, что компания открыла в Китае офис "для изучения потенциала гостиничных сделок в Азии" и в связи с этим открыла счет в местном банке.

"Никаких сделок или других деловых операций никогда не осуществлялось, и с 2015 года офис не работал. Хотя банковский счет остается открытым, он никогда не использовался для каких-либо других целей", – пояснил Гартен.

Газета отмечает, что счета американского президента в иностранных банках оформлены на юридических лиц, из-за этого они не фигурируют в публичных финансовых отчетностях главы Белого дома.

Организация Трампа также владеет рядом зарегистрированных в КНР предприятий. Издание напоминает, что фирма THC China Development в 2017 году принесла более $17 млн прибыли: судя по всему, это связано с контрактом на управление отелем в Нью-Йорке.

Трамп является противником торговли США с Китаем и всячески настаивает на санкциях против КНР.

В июне 2018 года США ввели дополнительные пошлины на импорт китайских товаров. Решение было мотивировано тем, что китайские компании воровали интеллектуальную собственность и вели нечестную игру.

15 сентября Всемирная торговая организация постановила, что США нарушили торговые правила, введя многомиллиардные тарифы на товары из Китая.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.