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01.03.2019, 17:40

Уже не 10 000. В Украине снизилась средняя зарплата

Уже не 10 000. В Украине снизилась средняя зарплата

Средняя номинальная зарплата в январе составила 9 200 грн - на 13,6% меньше, чем месяцем ранее

Средняя номинальная зарплата штатных работников в январе в месячном выражении снизилась на 12,8%, в годовом - выросла на 19,6%, составив 9 220  грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В декабре прошлого года Госстат зафиксировал среднюю номинальную з/п на уровне 10 570 грн. В ведомстве поясняют, что сокращение начислений в январе к предыдущему месяцу происходит ежегодно и обусловлено тем, что в декабре проходят начисления единоразовых выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и т.д.

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Реальная зарплата в Украине январе выросла на 9,5% в годовом выражении (по сравнению с январем 2018-го), но в месячном выражении (по сравнению с декабрем 2018-го) - упала на 13,6%. 

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце традиционно зафиксирован в Киеве (13 720 грн). Самые низкие зарплаты были в Черновицкой области (6 960 грн).

Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

Данные Госстата включают только данные об официально трудоустроенных работниках.

Напомним, в декабре 2018-го реальная зарплата в месячном выражении выросла на 9,7%, а в годовом - на 14,5%.

Номинальная зарплата - это количество денег, которые получает человек за свою работу, реальная - это количество товаров и услуг, которое можно приобрести на эти деньги. Реальную зарплату считают в соотношении к инфляции.

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Теги: средняя зарплата в Украине, зарплата, Госстат
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