Уже три человека в мире владеют состоянием $100 млрд

Бернар Арно, самый богатый человек Европы, присоединился к Джеффу Безосу и Биллу Гейтсу в эксклюзивном клубе миллиардеров с состоянием не менее $100 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Арно, глава транснациональной компании, производящей предметы роскоши - Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), вошел в число сотенных миллиардеров 18 июня. Вчера акции компании выросли на 2,9% до рекордных 368,80 евро за акцию.

В этом году собственный капитал Арно увеличился почти на $32 млрд, самый высокий показатель в рейтинге Bloomberg Billionaires.

Состояние Арно в $100,4 млрд сейчас составляет более 3% экономики Франции. Как отмечают в Bloomberg, даже в условиях растущей торговой напряженности аппетит китайских потребителей на сумки Louis Vuitton и коньяк Hennessy увеличивает прибыль LVMH.

70-летний Арно контролирует около половины парижского LVMH через семейную холдинговую компанию, а также владеет 97% акций Christian Dior, дома моды, основанного за три года до его рождения в 1949 году.

Арно вышел на рынок предметов роскоши, приобретя текстильную группу, которой принадлежал Christian Dior. Он продал все остальные предприятия компании и использовал полученные средства для покупки контрольного пакета акций LVMH в 1988 году.

Ранее сообщалось, что Amazon стал самым дорогим брендом в мире. Его стоимость за год выросла на 52% и достигла $315,5 млрд.