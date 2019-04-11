Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.04.2019, 17:23

Украинцы задекларировали вдвое больше доходов, чем год назад

Украинцы задекларировали вдвое больше доходов, чем год назад

Доходы свыше 1 млн грн задекларировали больше 2000 украинцев

По результатам первого квартала текущего года украинцы задекларировали 24 млрд грн доходов, это на 97% больше, чем на 1 апреля 2018 года, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

Сумма НДФЛ к уплате в этом году - 577 млн ​​грн, или 17,8% к результатам трех месяцев прошлого года, военного сбора к уплате 85 млн грн, что на 70% больше, чем в предыдущем году.

Реклама

Количество поданных деклараций на начало апреля составило 201 300, что на 54% превышает соответствующий показатель прошлого года.

Больше всего декларировали унаследованное или полученное в дар имущество (3,7 млрд грн), доходы от продажи движимого и недвижимого имущества (1,8 млрд грн ), иностранных доходов (1,1 млрд грн) и других доходов, подлежащих налогооблажению (3,5 млрд грн).

Доходы свыше 1 млн грн задекларировали 2067 граждан.

Самые большие суммы задекларировали киевляне (6,7 млрд грн) и жители Днепропетровской (2,8 млрд грн), Харьковской, Киевской и Львовской (по 1,3 млрд грн) областей.

Самые большой прирост задекларированных сумм по сравнению с первым кварталом прошлого года показали Закарпатье (327%), Донецкая (274%), Одесская (240%) и Полтавская (210%) области.

Отправить:
Распечатать:
Теги: доходы, ГФС, налоги
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 