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В Ивано-Франковске поощряют рожать: родителям будут платить 20-50 тысяч грн

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 17:15
В Ивано-Франковске поощряют рожать: родителям будут платить 20-50 тысяч грн - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Ивано-Франковске из городского бюджета в течение 2023 будут выплачивать разовую помощь родителям за рождение ребенка. Таким образом, в городе планируют увеличить рождаемость. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"Если вы из нашей общины и родили малыша в 2023 году в городском роддоме, то сможете получить из городского бюджета разовую помощь 20 000 грн, а если папа или мама ребенка военные - 50 000 грн", – объяснил он.

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По его словам, дети, родившиеся с 1 января 2023 г. в Городском Перинатальном Центре, смогут получить выплаты, когда программа заработает.

Он отметил, что статистика неутешительная и рождаемость за последнее время снизилась.

  • По данным Минюста, в Украине довольно ощутимо упала рождаемость в прошлом году. Так, за 11 месяцев 2022 года в стране было зарегистрировано на треть меньше малышей, чем за аналогичный период годом ранее.
Наталія Софієнко
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ивано-франковск рождаемость в Украине
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