В июне украинцы принесли в банки 28 млрд грн. Данные НБУ

В июне, по данным НБУ, общий объем депозитного портфеля в целом по банковской системе вырос на 24,6 млрд грн. (3,2%) и составил 785,2 млрд грн.

Украинцы положили на депозиты 27,8 млрд грн. Депозитный портфель в национальной валюте вырос на 5,4% и составляет 537,2 млрд. грн.

Относительно валютных сбережений, продолжилась тенденция оттока вкладов. Как и в предыдущие месяцы украинцы забирают депозиты в долларах и евро из банков. Валютный депозитный портфель снизился на $11 млн (1,3%) и составляет $8,47 млрд.

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Доходность банковских сбережений выросла и для гривни, и для иностранной валюты. Гривневые депозиты подорожали более существенно, на 1,2 п.п. до 7,6% годовых.

Средняя ставка для валютных вкладов выросла на 0,1 п.п. до 0,8% годовых.

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Анна Ишутина

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