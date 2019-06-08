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08.06.2019, 15:00

В киберполиции рассказали, как защититься от кражи денег с карт

В киберполиции рассказали, как защититься от кражи денег с карт

Перевыпуск мобильного номера и скимминг - самые популярные схемы кражи денег со счетов

Киберполиция рассказала о популярных схемах кражи денег с банковских счетов граждан и дала рекомендации для защиты сбережений.

Как отмечается на сайте киберполиции, одним из наиболее популярных видов мошенничества является перевыпуск мобильного номера, подвязанного к банковской карте.

Схема выглядит так: абоненту звонят несколько раз (представляясь такси, организациями и т.д.) и склоняют абонента перезвонить. Дальше - заказывают у оператора услугу восстановления SIM-карты, используя для идентификации абонента те номера, с которых ранее звонили.

Иногда мошенники даже перечисляют незначительные суммы на мобильный счет жертвы (от нескольких гривень), чтобы точно знать дату последнего пополнения, уточняют полицейские.

После получения доступа к SIM, злоумышленники с ее помощью меняют пароль интернет-банкинга и получают контроль над банковским счетом.

Другая распространенная схема - это скимминг. Это установка спецустройств на банкоматы для считывания информации с карты. "Внешне такие устройства вообще не заметны. Их могут обнаружить только специалисты банка", - говорят в полиции.

Для защиты от кибермошенников правоохранители рекомендуют использовать отдельный номер телефона для связи его с картой (финансовый номер) и только официальные приложения мобильного банкинга.

Еще одно средство защиты - услуга дополнительного пароля для осуществления операций с SIM-картой, которую можно заказать у большинства мобильных операторов.

Также советуют не передавать карту третьим лицам при расчетах в магазинах, кафе и ресторанах, не использовать непроверенные ресурсы для оплаты товаров или услуг онлайн, а также использовать для расчетов сайты с защищенным протоколом (https://).

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Теги: киберполиция, кибермошенники, банковские карточки
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