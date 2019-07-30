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30.07.2019, 09:47

В Киеве сбывали фальшивые евро с оккупированного Донбасса: фото

В Киеве сбывали фальшивые евро с оккупированного Донбасса: фото

СБУ обнаружила у двух дончан миллион фальшивых евро

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала в Киеве сбыт фальшивых денег с временно оккупированной части Донбасса, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным оперативников, сбыт поддельной иностранной валюты наладили жители Донецка, которые сейчас проживают в столице.

Правоохранители задержали обоих дилеров в Киеве при очередной попытке сбыта 300 000 фальшивых евро.

Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители обнаружили еще 700 000 поддельной валюты номиналом по 500 евро.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса (изготовление и сбыт поддельных денег). Фигурантам дела объявлено о подозрении.

"Продолжаются неотложные следственные действия для выяснения всех обстоятельств противоправной схемы, источников происхождения подделок и установления возможной причастности злоумышленников к финансированию террористической деятельности пророссийских боевиков", - сказано в сообщении силовиков.

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Теги: сбу, фальшивые деньги
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