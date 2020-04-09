В Киеве в счетах за коммуналку появится новая строка

В мартовских платежках за коммуналку для киевлян будет новая строка - взнос за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды, которую исключили из тарифа на отопление и горячую воду. Платить за услугу надо будет каждый квартал, сообщает пресс-служба Киевтеплоэнерго.

В среднем обслуживание счетчика будет стоить 10 грн/месяц или около 30 грн/квартал. Объем суммы зависит от типа счетчика, плановых затрат на его осмотр, опломбирования/распломбирования, периодической поверки и ремонта, а также количества квартир в доме.

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“На сегодняшний день около 90% домов Киева оснащены домовыми счетчиками тепла”, - цитируют директора подразделения "Энергосбыт" коммунального предприятия “Киевтеплоэнерго”.

Плату за обслуживание общедомовых счетчиков удалили из тарифа на отопление и горячую воду и вынесли отдельной строкой. Это установлено законом о коммерческом учете тепла и водоснабжения, который начал действовать с мая прошлого года. Нововведение распространяется на всю Украину.

В этом году больше украинцев платят за коммуналку, чем в прошлом и позапрошлом. Но долги 16% неплательщиков накапливаются, поэтому сумма недополученных государством средств растет.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"