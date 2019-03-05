В Киевсовете предлагают доплачивать за рождение ребенка

Депутаты Киевсовета разработали и приняли проект решения "О предоставлении материальной помощи при рождении ребенка жителям города Киева", в котором предлагают выделять из местного бюджета 10 000 грн на каждого новорожденного. Проект документа опубликован на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Эту сумму предлагают выплачивать одному из родителей или опекуну ребенка дополнительно к выплатам, гарантированным действующим законодательством Украины.

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В пояснительной записке говорится, что в рейтинге рождаемости Украина занимает 172-е место в мире из 193 стран. Украинцы не торопятся рожать детей. Только за последний год население страны уменьшилось на 250 000. И такую ситуацию уже назвали демографическим провалом.

И несмотря на расширение столицы, миграционный прирост, экономическую привлекательность столицы социально-демографическая ситуация в городе не улучшается. В 2015 году родилось 35 558 детей, 2016 году – 36 772, 2017 – 35 491 младенцев.

И хотя столица остается едва ли не единственным регионом страны, где рождаемость превышает смертность, социально-демографическая ситуация оставляет желать лучшего. В 2015 году в Киеве родилось 35 558 детей, в 2016 году - 36 772 младенца, а в 2017 году - 35 491 ребенок, уточняют депутаты Киевсовет и называют ее демографическим провалом. Эти данные и послужили причиной разработки и принятия проекта решения.

Напомним, что сумма выплат при рождении ребенка составляет 41 280 грн. 10 320 грн из них выплачивают сразу, а остальную часть - равными частями по 860 грн в месяц на протяжении трех лет. Такая же сумма социальной помощи выплачивается при рождении второго и ребенка и так далее.

Подробнее о социальных выплатах читайте в статье Выплаты остаются. 5 ответов о соцпомощи молодым родителям