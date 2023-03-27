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В НБУ рассказали, какие банкноты подделывают чаще и что с ними делать

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 16:37
В НБУ рассказали, какие банкноты подделывают чаще и что с ними делать - Фото
Гривня (Фото - НБУ)

В Украине втрое снизился уровень подделки банкнот гривны, сообщает пресс-служба НБУ.

В прошлом году среди изъятых из оборота в Украине поддельных банкнот иностранной валюты превалировали доллары США (91% от общего количества) и евро (8%).

Чаще всего подделывали иностранные банкноты номиналов 50 и 100 долларов США (23% и 76% от общего количества изъятых поддельных долларов США соответственно). 50 и 100 евро (26% и 28% от общего количества изъятых поддельных евро).

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Кроме того, согласно данным Национального банка Украины, в 2022 году чаще всего подрабатывали банкноты гривны старого образца. В общей сложности, 92% всех изъятых из оборота поддельных банкнот приходилось на три номинала: 500 гривень (что составляло 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы), 200 гривень (45% и 26% соответственно) и 100 гривень ( 8% и 2% соответственно.

Остальные поддельные банкноты, с номиналами 5, 10, 20, 50 и 1000 гривень, составили лишь 8% от общего количества изъятых из оборота поддельных банкнот.

В случае сомнений относительно подлинности и платежности банкнот гривны и иностранной валюты граждане могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты на проведение исследований Национальному банку Украины.

Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об их изъятии Национальный банк сообщает Бюро экономической безопасности Украины, все поддельные банкноты в установленном порядке передаются уполномоченным работникам для проведения расследований.

Наталія Софієнко
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