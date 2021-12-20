В Слуге народа против введения косвенного контроля за доходами украинцев – Арахамия

Народные депутаты от партии Слуга народа не поддерживают идею Министерства финансов Украины о введении косвенных методов контроля доходов граждан после завершения налоговой амнистии, сообщил глава депутатской фракции Давид Арахамия в интервью Интерфакс-Украина.

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"Но, во-первых, это сделать практически невозможно. А во-вторых, у нас категорический протест против этого внутри фракции. Скажу так – этого не будет", – заявил он.

Накануне министр финансов Сергей Марченко заявлял в интервью о подготовке законопроекта о введении косвенных методов налогообложения после действия налоговой амнистии.

По словам Марченко, Государственная налоговая служба(ГНС) будет иметь возможность проводить налоговую оценку операций физических лиц по приобретению объектов недвижимости или дорогостоящих вещей без задекларированных доходов.

При этом неуплаченные налоги будут доначислены не на всю сумму покупки, а на разницу между задекларированными доходами и стоимостью покупки, что будет предусматривать использование данных налоговой об официальных доходах гражданина с 1995 года.

15 июня 2021 года ВР приняла закон о добровольном одноразовом декларировании. С начала сентября 2021 года в Украине заработала налоговая амнистия. Налоговая амнистия – возможность "узаконить" капитал, происхождение которого украинцы не могут объяснить.

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Наталия Фреик

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